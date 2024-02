Campo Grande recebe Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia; entrada é gratuita

Participarão 226 atletas; destes, 10% representam o Mato Grosso do Sul nas quatro quadras externas e arena principal montadas no Parque das Nações Indígenas

O sacador com a bola nas mãos está totalmente concentrado. Bater forte ou colocado? Arriscar uma jogada genial ou apostar na segurança de um saque mais comedido? Tais dúvidas são exemplos de decisões que 226 atletas de todo o Brasil terão que tomar a partir desta quarta-feira (21) nas quadras de areia montadas no Parque das Nações Indígenas, o ‘coração verde’ de Campo Grande, na 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Previsto para até domingo (25), o evento que já se tornou uma tradição no começo do ano na cidade conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer). A entrada do público é gratuita, mediante a um rápido cadastro no local.

Já nesta quarta começa a disputa do qualificatório do Aberto, das 8h às 18h, enquanto que na quinta-feira (22) das 8h30 às 17h30 acontece a fase de grupos e oitavas de final do Aberto – nessas fases os inscritos com ranqueamento baixo disputam uma vaga nas fases principais.

A partir de sexta-feira (23), as disputam começam a esquentar com a fase de grupos do Top 16 e às quartas de final e semifinais do Aberto, das 8h30 às 18h30. No sábado, ocorre as oitavas de final e quartas de final do Top 16, além das finais do Aberto, entre 8h30 e 13h.

No período da tarde, ainda no sábado, acontecem as semifinais do Top 16, das 16h às 19h30. Fechando o fim de semana esportivo, o domingo terá as finais do Top 16 em partidas que acontecem das 8h30 às 12h, nas categorias masculina e feminina, definindo as duplas vencedoras da etapa campo-grandense do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Atletas de MS são destaque

Quatro quadras auxiliares e uma arena principal foram erguidas para abrir o calendário do voleibol nacional, nos naipes masculino e feminino – respectivamente com 78 e 35 duplas. O espaço pode receber público de até 1,2 mil pessoas, que poderão torcer para vários participantes dessa etapa que se destacam por serem sul-mato-grossenses.

É o caso de Arthur Mariano, atual campeão da etapa local e que joga ao lado do paranaense Adrielson. Ele está no Top 16, assim como os também sul-mato-grossenses Saymon e Cadu, única dupla totalmente formada por atletas locais. Já na categoria feminina, aparecem no Top 16 Vitória, parceira da sergipana Tainá, e Aninha, parceira da catarinense Victória.

Somando todos os atletas de Mato Grosso do Sul inscritos na competição – Aberto e Top 16 -, são 22 nomes. Já as duplas são duas no Top 16 Masculino, duas no Top 16 Feminino, sete no Aberto Masculino e outras cinco no Aberto Feminino.

Arquibancada antecipada

Para gerar comodidade a todo o público, além da entrada na hora do evento, é possível deixar reservado sua vaga na arquibancada principal. Para isso, basta acessar este link e escolher os dias em que vai querer assistir às partidas no Parque das Nações Indígenas.