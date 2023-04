Brasil e Portugal reforçam base para levar relações bilaterais a novo patamar

Em evento com cerca de 200 empresários em Matosinhos, presidente Lula e primeiro-ministro português sustentam que há margem para ampliar trocas comerciais e reforçam intenção de atuar pelo acordo entre União Europeia e Mercosul

Um evento que abre portas para uma atuação mais intensa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Portugal, sintetiza e amplia a parceria entre Embraer e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA) do país europeu e, ao atrair cerca de 200 empresários das duas nações, serve como ponte para impulsionar o fluxo comercial e os projetos conjuntos em áreas como mobilidade urbana, transição energética e setor de aviação.

Assim foi a abertura do Fórum Empresarial Portugal-Brasil: Parcerias para a Inovação, nesta segunda-feira, 24/4. A cerimônia foi realizada no CEiiA, na cidade de Matosinhos, em Portugal, e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do primeiro-ministro de Portugal, António Costa; da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira; e do presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, entre diversas autoridades dos dois países.

“Este evento é o marco do relançamento das relações bilaterais em todas as suas vertentes que pretendo promover”, afirmou Lula. O presidente brasileiro lembrou-se de sua última visita a Portugal e exaltou como a parceria entre a Embraer e o CEiiA, que resultou no moderno avião CK-390, comprova que a atuação conjunta entre os países pode ser ainda maior daqui para frente.

“Quando estive em Portugal pela última vez como presidente, na 10ª Cimeira, testemunhei os primeiros passos dessa parceria, com investimentos da Embraer no setor aeronáutico português. A parceria deu frutos, mostrando que quando há trabalho, diálogo e cooperação, as sementes plantadas florescem”.

O primeiro-ministro português, António Costa, adotou o mesmo tom. “Esses acordos traduzem do ponto de vista institucional o grande potencial que existe e a vontade efetiva das instituições trabalharem para abrirem a porta para que as empresas façam o seu caminho”, afirmou. “Queria agradecer a todas as empresas portuguesas e brasileiras que aqui estão, pela vontade que manifestam de se encontrar, de conhecerem e construírem projetos em conjunto”, completou Costa.

KC- 390 – No projeto do avião KC-390, o maior já construído pela Embraer, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal foi responsável pelo desenvolvimento completo de 2/3 da estrutura da aeronave, que acabou incorporada à Força Aérea Portuguesa. Este foi o mais relevante projeto de engenharia desenvolvido em conjunto entre os dois países, resultado de 12 anos de trabalho e de mais de 750 mil horas de engenharia.

Os investimentos realizados pela Embraer em Portugal, na Indústria Aeronáutica de Portugal (OGMA) e em duas fábricas no Parque Industrial de Évora, alcançam US$ 500 milhões, tendo gerado por volta de 2.500 empregos diretos e sete mil empregos indiretos, além da cooperação tecnológica em uma área estratégica. Um contrato entre a Embraer e o governo português prevê a entrega de cinco aeronaves KC-390 à Força Aérea Portuguesa. Uma por ano, a partir de 2023, pelo montante de 872 milhões de euros.

“O Centro de Engenharia e Desenvolvimento representa muito bem a cooperação empresarial que queremos impulsionar com o encontro de hoje: uma cooperação voltada para o futuro, a tecnologia, as energias renováveis, a mobilidade urbana e a saúde”, destacou o presidente Lula.

Super Tucano – O primeiro-ministro português adiantou que os dois países vão novamente trabalhar em conjunto em um projeto da Embraer, o Super Tucano, que será adaptado a requisitos e padrões da OTAN e da União Europeia. “O Centro de Engenharia e Desenvolvimento foi peça central no maior projeto de inovação cooperativa e de engenharia desenvolvido entre Portugal e Brasil e que se traduziu no KC-390. Regressamos hoje a Lisboa precisamente no primeiro avião KC-390 que a Embraer já entregou à Força Aérea Portuguesa”, revelou António Costa.

Após a viagem de volta à capital portuguesa, Lula visitou as instalações das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico da Indústria Aeronáutica de Portugal e assinou o protocolo para adaptação do Super Tucano.

Mercosul – O primeiro-ministro português pontou a disposição do país europeu em atuar para a efetivação do acordo entre União Europeia e Mercosul. “Temos todos noção de que a conclusão do acordo da União Europeia e Mercosul é estratégico para podermos ter melhores oportunidades de aumentar as relações comerciais num sentido e no outro. Tenho dito ao presidente Lula que o Brasil pode sempre contar com Portugal, como ponta de lança para trabalharmos para a conclusão, tão rápida quanto possível, do acordo entre União Europeia e Mercosul”, afirmou António Costa.

No sábado (22/4), ao participar da assinatura de 13 acordos bilaterais com Portugal, o presidente Lula já havia afirmado que irá se empenhar, como já havia ressaltado durante visitas à Argentina e ao Uruguai, para que o acordo seja selado o quanto antes. “No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Faltam pequenos ajustes, mas temos condições de fazer”, disse Lula.

ApexBrasil – No início do evento, a ApexBrasil e a Agência para o Investimento e Comércio de Portugal (Aicep) assinaram um memorando de entendimentos com dois objetivos: Aumentar e diversificar o comércio bilateral, com destaque para o apoio a pequenas e médias empresas e startups, e o desenvolvimento de ações conjuntas com foco também na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, enfatizou ainda que seguirá a orientação do presidente Lula para que um escritório da agência seja aberto o quanto antes em Portugal. “O presidente me orientou que devemos trabalhar para termos o mais rápido possível a presença da Apex em Portugal e trabalhando com a CPLP”, disse Viana, referindo-se à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Jorge Viana falou sobre a importância do fortalecimento das relações entre os dois países e citou números do fluxo comercial entre Brasil e Portugal, que tendem a crescer daqui para frente. “Nos primeiros dois governos do presidente Lula, o fluxo comercial de Portugal com o Brasil aumentou de perto de US$ 700 milhões para US$ 2,7 bilhões. As exportações de Portugal saíram de US$ 100 milhões e alcançaram US$ 1 bilhão”, lembrou.

“Agora, o fluxo chegou a US$ 5,3 bilhões em 2022. Houve crescimento, é fato. Mas muito vinculado a exportação de petróleo, e não de produtos de manufatura, que geram empregos de parte a parte. O compromisso é trazer de volta o período de prosperidade que a relação entre os países já viveu”, afirmou o presidente da ApexBrasil.

O presidente Lula sugeriu, inclusive, estabelecer uma meta mais ousada. “A primeira vez que vim a Portugal, disse que poderíamos chegar a R$ 10 bilhões de fluxo comercial. Podemos estabelecer uma meta do que queremos. Na política você tem que ter um projeto, não pode ficar governando de acordo com o vento”, ressaltou.

Fórum – Os cerca de 200 empresários, metade deles de cada um dos países, que participam do Fórum Empresarial Portugal-Brasil, estarão reunidos nesta segunda-feira em um seminário empresarial, rodadas de networking e visitas técnicas.

O seminário, composto por quatro painéis ligados aos principais temas de interesse comercial entre os dois países — em áreas como transição energética, saúde, mobilidade, além de startups –, abordará as possibilidades de atração de investimentos bilaterais e debaterá os potenciais a serem explorados por Brasil e Portugal. A organização é da Apex em conjunto com o Ministério de Relações Exteriores e instituições portuguesas.