Ataque a tiros em Las Vegas deixa 3 mortos em universidade

Suspeito seria um professor que não conseguiu emprego

Três pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida na noite da última quarta-feira (6) em um campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, após um atirador abrir fogo no local, informou o balanço atualizado pela polícia nesta quinta (7).

Em entrevista coletiva, o xerife Kevin McMahill, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, disse que a polícia conhece a identidade do suspeito, mas não divulgaria seu nome até que as famílias das vítimas fossem notificadas.

No entanto, segundo a imprensa local, trata-se de Anthony “Tony” Polito, que foi morto pela polícia durante a ofensiva. Relatos indicam que ele era um professor de 67 anos que teria se candidatado recentemente para um emprego na universidade, mas não conseguiu a vaga.

Além disso, há suspeita de que “Tony” pode ter tido ligação com uma pessoa que trabalha no campus. Até o momento, porém, as autoridades não sabem a motivação do crime.

O alerta da universidade foi acionado por volta das 11h30 (horário local), em Beam Hall, um prédio que abriga a faculdade de economia. De acordo com McMahill, a polícia interveio imediatamente e neutralizou o atirador foram do prédio. O ataque teve origem no quarto andar.

Além dos três mortos, uma pessoa foi levada a um hospital da região com ferimento à bala e está em condição estável, afirmou o xerife, detalhando que outros quatro indivíduos foram hospitalizados após sofrerem ataques de pânico.

Dois policiais sofreram ferimentos leves enquanto revistavam as salas e edifícios do campus em busca de mais vítimas, concluiu ele.

Da AnsaFlash