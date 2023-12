Governador Eduardo Riedel autoriza R$ 17,5 milhões em investimentos para Sidrolândia

Com ações para fortalecer os municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado atua em diversas frentes de desenvolvimento em todas as regiões.

Em Sidrolândia, o governador Eduardo Riedel, participou na noite desta quarta-feira (6), do lançamento da programação comemorativa dos 70 anos do município e da assinatura de convênios com o apoio do Governo do Estado, de aproximadamente R$ 17,5 milhões em investimentos.

“A gente trabalha muito no Estado para poder viabilizar investimentos e apoio aos municípios. São R$ 17,5 milhões para continuar a melhoria da infraestrutura na cidade, estamos falando de recapeamento, pavimentação, saúde. Outras ações importantes como o Promuse, que é um programa da Segurança Pública para a mulher. É um sentimento dever cumprido e orgulho de ver o município se desenvolvendo e atraindo industrias, que geram empregos”, disse Riedel.

O evento “Realiza Sidrolândia”, para apresentação de obras e assinatura de ordens de serviço, ocorreu na Câmara Municipal.

O investimento de R$ 17,5 milhões vai garantir o recapeamento de 13 km de vias urbanas, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), na região central da cidade, além dos bairros São Bento, Jardim Alfa e Cascatinha.

Outras obras realizadas pelo município – entregues, em execução e a executar – como de acesso a empreendimentos industriais e da Arena de Futebol Society de Capão Seco também contaram com recursos estaduais.

A prefeita, Vanda Camilo, também assinou ordem de serviço para a pavimentação do Bairro Altos da Figueira, com investimento de R$ 5,6 milhões. Foram formalizados repasses de R$ 900 mil ao Hospital Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, recursos de emendas parlamentares, e de R$ 700 mil para a aquisição de ônibus com acessibilidade para a Apae de Sidrolândia.

No evento também foi formalizado o termo de cooperação para implantação do programa ‘Mulher Segura’ (Promuse), entre o Estado – por intermédio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), com a interveniência da Polícia Militar -, e o município de Sidrolândia.

O programa ‘Mulher Segura’ é realizado pela Polícia Militar e teve início em 2018. Como parte das ações é realizado monitoramento e proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O programa conta com policiais devidamente capacitados para promover o enfrentamento à violência doméstica contra mulheres, por meio de ações de prevenção, visitas técnicas, conversas com vítimas, familiares e até mesmo com os agressores, fazendo os encaminhamentos pertinentes aos órgãos da rede municipal de atendimento à mulher em situação de violência.

“Terminamos o primeiro ano de gestão com volume de recursos investidos muito grande, melhorias em várias áreas das políticas públicas. Estamos falando de segurança, saúde com o avanço da regionalização, saneamento, infraestrutura nos municípios, além da educação que avança nas escolas de tempo integral. É uma transformação que o Mato Grosso do Sul está passando e que nós temos plena convicção de que o caminho está estruturado”, disse o governador, que também recebeu o título de cidadão sidrolandense.

O evento contou ainda com a participação dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa), Gerson Claro, além da senadora Tereza Cristina e a primeira-dama, Mônica Riedel.