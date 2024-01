Após renovação, Abel grava vídeo e pede à torcida que continue o apoio nas arquibancadas

Logo após o anúncio da renovação de contrato com o Palmeiras, Abel Ferreira falou pela primeira vez sobre a novidade que o mantém no clube no mínimo até dezembro de 2025. Segundo a ESPN, em declaração à TV oficial do clube, o treinador português agradeceu todo o respaldo da diretoria, dividiu os méritos do trabalho de sucesso com os jogadores e agradeceu até mesmo o futebol brasileiro por tudo que tem vivido no Verdão.

Abel também exaltou o planejamento palmeirense e mandou uma mensagem especial aos torcedores. Nela, pediu apoio das arquibancadas na próxima temporada, sobretudo nos momentos de maior dificuldade, e garantiu que todos dentro do clube vão trabalhar ao máximo para garantir alegrias à torcida.

Veja o depoimento completo de Abel à TV Palmeiras:

Olá, família palmeirense, aqui é Abel Ferreira e estou passando para dar mais uma novidade que nós todos estávamos esperando: o prolongamento do meu contrato até 2025. Era algo que já vinha sendo discutido entre eu e nossa presidente, algo que os dois queríamos muito e fico muito feliz de poder continuar.

Sou muito grato por tudo que o Palmeiras me ofereceu. Sou muito grato também ao futebol brasileiro, porque nos ajuda a melhorar. E quando estão reunidas todas as condições em um lugar que todos te querem, onde você quer estar e onde sua família quer continuar, é sempre muito mais fácil tomar essas decisões.

Queria agradecer de forma muito particular aos nossos jogadores. Isso é fruto do trabalho deles, um reconhecimento para a minha comissão técnica, algo que o clube faz muito bem, que é reconhecer seus profissionais dentro da nossa estrutura, do nosso CT.

Fico muito feliz pela diretoria reconhecer todo o trabalho que se faz dentro do clube, seja nas vitórias ou nas derrotas. O clube tem uma visão, um presente e um futuro, uma responsabilidade muito grande e fico feliz por pertencer a essa família, a esse grupo.

Conto com o apoio de vocês (torcedores) a todo momento, de forma especial nos momentos mais difíceis. Podem ter certeza de uma coisa: dentro do CT, diretoria, comissão, estafe e nossos jogadores não fazem outra coisa a não ser treinar e se preparar para darem alegria a vocês.

Sinto-me muito feliz por continuarmos juntos. Sou um treinador de projeto, estou em um clube de projeto e avante, Palestra.