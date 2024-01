Traficantes tentam fugir mas são presos pela PMR com drogas em veículo roubado

Dois homens foram presos em Amambai pela Polícia Militar Rodoviária por tráfico de drogas. Eles estavam transportando drogas em um veículo na MS 289, na tarde desta terça-feira, 16.

Segundo a polícia, os militares realizavam abordagem para fiscalização de trânsito pela MS 289, por volta das 16h30, quando deram ordem de parada a um veículo Fiat/Strada. O condutor ao avistar os policiais realizou manobra de retorno, sendo necessário acompanhamento tático para abordagem.

Após alguns quilômetros, os agentes realizaram a abordagem ao veículo e constataram que estava abandonado, sendo que em seu interior foram localizados vários tabletes de maconha, que posteriormente totalizou 51,1 kg, e 0,6 gramas de haxixe marroquino.

Após uma varredura na mata, os policiais localizaram dois homens com idades de 20 e 18 anos. Os autores informaram à equipe que levariam a droga para cidade de Icaraíma/PR, que o condutor receberia R$ 2 mil reais e passageiro R$ 1 mil reais pelo transporte.

Os policiais constataram ainda, em checagem ao sistema, que o veículo possui um registro de furto/roubo no estado do Paraná, no dia 14/01/24.