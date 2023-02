Alan Guedes recebe organizadores do Festival de Todos os Povos

Evento reúne na Praça Antônio João artistas de diferentes tendências para apresentações gratuitas

O prefeito Alan Guedes se reuniu, nesta sexta-feira (24), com os organizadores do 1º Festop – Festival de Todos os Povos. O evento acontece entre os dias 14 e 16 de abril na Praça Antônio João com música, dança, feira de artesanato, literatura e gastronomia.

No encontro, o idealizador do Festop, o professor, músico e produtor cultural, Fernando de Castro Além, a produtora cultural Júlia Aissa e o coordenador de literatura, Carlos Amarilha, levaram ao prefeito e ao secretário de Cultura, Francisco Chamorro “Kinho”, os detalhes da organização do Festival que vai apresentar à população o trabalho desenvolvido por artistas douradenses de diversas vertentes culturais. A expectativa é que pelo menos cinco mil pessoas passem pelo centro da cidade em cada uma das três noites com diversas atrações gratuitas.

Para Alan, o apoio aos eventos culturais é benéfico para o município por todos os ângulos. “Claro que é importante podermos mostrar e divulgar nossa cultura e proporcionar lazer para os douradenses. Um evento como o Festop faz parte das engrenagens do desenvolvimento da cidade, já que movimenta também a economia como um todo e é o que esperamos agora”, disse.

Segundo o prefeito, as pastas da atual gestão trabalham em conjunto por outros eventos que já estão no calendário cultural do município. “Por isso o esforço das secretarias de Cultura, Agricultura Familiar, Desenvolvimento e outras para organizarmos a Festa do Peixe, também em abril, promovermos a volta da Festa Junina, como aconteceu com sucesso no ano passado e já estamos trabalhando na próxima, e o Dourados Brilha no fim do ano”, explica o prefeito.

Palco para artistas douradenses

Idealizador do Festival, Fernando Além, ou Dagata, como é mais conhecido no meio cultural, afirma que o Festop veio para dar ao artista douradense o palco e o espaço para se aproximar do público. “Esse sempre foi um sonho que tínhamos e agora, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Dourados, vamos ter a primeira edição. No palco teremos músicos de várias tendências, dança, feiras de artesanato, literatura e poesia, entre outras coisas”, disse.

Além de detalhes relacionados ao evento em si, a conversa com o prefeito Alan Guedes serviu também para discutir meios para facilitar o acesso dos douradenses que moram na periferia ou nas aldeias para aproveitarem o Festop. “Queremos todas e todos na Praça Antônio João conhecendo e curtindo a produção cultural e os artistas douradenses”, completa.

Os shows e exposições na Praça Antônio João são gratuitos. Entre as atrações estão confirmados a cantora Soul Ra, Kleber e Kleberson, Não Tem Hora, Miliano, Orquestra Sinfônica da UFGD, Sucata Cultural, Grupo de Dança Studio Jacy Brasileiro, Grupo de Dança Canto Kaiwoá, entre diversas outras.

O Festop é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e pela Prefeitura de Dourados, com apoio do Sicredi e da West Fertilizantes.