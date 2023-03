Alan Guedes ministra aula inaugural de nova turma da Guarda Mirim

Advogado e professor universitário, prefeito falou sobre cidadania e o sistema político no Brasil

A Guarda Mirim Dr João Adolfo Astolfi abriu, nesta quarta-feira (8), o ano da sexta turma com 72 novos alunos. Para recepcioná-los, a direção convidou o prefeito de Dourados, Alan Guedes, para a aula inaugural. O secretário de Governo, Wellington Henrique Rocha de Lima, e o assessor especial, Everson Leite Cordeiro, acompanharam o chefe do Executivo. O vereador Cemar Arnal representou a Câmara Municipal.

Com a sala cheia, inclusive com muitos pais acompanhando a primeira aula dos filhos, Alan Guedes, que é advogado e professor licenciado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), falou sobre o sistema político e eleitoral no Brasil, explicando aos jovens e futuros eleitores, o funcionamento dos três Poderes, direitos e obrigações dos cidadãos em relação ao voto e pontos específicos da Constituição, com linguagem leve e que prendeu a atenção dos ouvintes.

O prefeito ressaltou a importância da Guarda Mirim e a parceria da entidade com a Prefeitura de Dourados. “Fiquei muito feliz com o convite de poder receber essa nova turma e explicar um pouco sobre cidadania e o sistema político brasileiro, que é o que gosto de fazer, afinal, sou professor. A Guarda Mirim faz um trabalho incrível com nossos jovens, o que justifica por completo o convênio que assinamos com a entidade ano passado e pudemos renovar agora”, disse Alan Guedes.

Presidente Guarda Mirim, o Sr João Frazão agradeceu o apoio da Prefeitura e da Câmara na manutenção do trabalho realizado que já chegou a quase mil crianças e adolescentes desde a criação. “Esse convênio que temos com a Prefeitura, com apoio da Câmara com o vereador Cemar Arnal, nos ajuda na manutenção desse espaço que agora tem 72 novos alunos. Receber o prefeito para essa aula é o reconhecimento deste trabalho que é feito com amor por todos aqui presentes”, afirmou, acompanhado do vice-presidente, pastor Ildemar Berbert.

Segundo o comandante Vansan, esses novos alunos passam por um período de formação de um ano, com aulas às segundas, quartas e sextas à tarde, no contraturno do horário escolar. “Aqui teremos aulas de cidadania, meio ambiente, entre tantos outros temas que ajudam na formação de cidadãos melhores”, completa.