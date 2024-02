Agnaldo Miudinho solicita iluminação para o bairro Maria Auxiliadora

Com o objetivo de garantir segurança aos moradores do bairro Maria Auxiliadora, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Vereador Agnaldo Miudinho, apresentou, na sessão ordinária de 15 de fevereiro, uma indicação, em que solicita à Prefeitura a instalação de braços de luz com luminárias, na rua Otávio Boeira com Três Lagoas.

O parlamentar justificou o pedido encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso, afirmando que “ está atendendo uma solicitação dos moradores do referido bairro, para que intermediasse, junto ao setor competente da Prefeitura, instalação de braços de luz, com luminárias, da rua supracitada. A colocação de postes e luminárias, bem como a instalação adequada e a manutenção da iluminação pública é de fundamental importância para a comunidade, especialmente considerando que as ruas escuras são mais suscetíveis à prática de atos de vandalismo, furtos, assaltos e delitos de outra natureza”.

Agnaldo Miudinho argumentou ainda que “solicito a instalação de braços de luz, com luminárias, na referida localidade, com a finalidade de proporcionar maior segurança àquela parcela da nossa população. Desta forma, amparado nas explicações efetuadas, esperamos o atendimento desta indicação no mais breve tempo possível”.