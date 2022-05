Vereadora Angela Derzi pede melhorias para unidades de saúde do Estoril e do Nova Itamarati

A vereadora Angela Derzi apresentou, na sessão ordinária de 17 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações em que solicita à Prefeitura a construção de melhorias em unidades de saúde do Município.

Angela Derzi encaminhou indicação solicitando ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e aos secretários Marcelino Nunes de Oliveira (Segurança Pública e Trânsito) e André Messias Manosso (Obras e Urbanismo) melhorias no estacionamento em frente à ESF Jardim Estoril.

Segundo ela, “a unidade de saúde já possui espaços para estacionamento de veículos e trânsito de pedestres que adentram ao local. No entanto, falta demarcar estas áreas para que não haja invasões de espaço. Além disso, em dias chuvosos a área em questão torna-se tomada por lama, que não só prejudica a limpeza da unidade como também pode ocasionar acidentes a quem venha transitar pela ESF. Objetivo é melhorar as condições do local, favorecendo a organização como um todo”, justificou a parlamentar.

Nova Itamarati

Angela Derzi também apresentou indicação solicitando ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Dr. Patrick Carvalho Derzi, Secretário Municipal de Saúde, a construção de cobertura para a área externa da ESF. (CUT) Geraldo Garcia I, Assentamento Itamarati, Distrito de Nova Itamarati.

“Tal indicação motiva-se pelo fato de que, após visita realizada constatou-se que o prédio da supracitada unidade precisa de uma cobertura na área externa. O objetivo é oferecer aos pacientes melhores condições para aguardarem o atendimento de acordo às suas necessidades e assim proporcionar mais conforto e segurança. Este pedido justifica-se pelo fato de que seus usuários normalmente, chegam antes do horário do expediente esperando o atendimento em filas externas, muitas vezes debaixo de chuva ou sol”, argumentou a vereadora, justificando o pedido.