Curso com alta demanda do mercado é opção de qualificação no Senac Ponta Porã

O Senac Ponta Porã oferece a oportunidade de qualificação no curso Técnico em Enfermagem, uma das áreas da saúde com alta demanda no mercado de trabalho. O curso tem início dia 20 de junho, no período noturno. Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 17 anos e cursar a partir do 2º ano do ensino médio.

O profissional da área tem uma vasta área de atuação, podendo trabalhar em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas, entre outros. Durante o curso, com 1.600 horas de formação, o aluno desenvolve habilidades e aprende as técnicas de primeiros socorros, assistência e higienização, administração de medicamentos e coleta de materiais biológicos.

Aprende também a executar com segurança os procedimentos de promoção, recuperação e manutenção da saúde, trabalhar em equipes multiprofissionais, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O curso técnico é mais rápido que uma faculdade e prepara o aluno para exercer a profissão, abrindo novas oportunidades de trabalho e emprego em curto prazo de tempo. O investimento é baixo, se comparado ao de uma universidade, e os ganhos de um profissional são atraentes.

Mercado – Sendo amplamente requisitado, o Técnico em Enfermagem é uma profissão que se mantém sempre constante no mercado de trabalho. Segundo a Catho, plataforma que cataloga e atua como classificado online de empregos, mesmo em meio à pandemia no ano de 2020, o mercado de trabalho para o profissional da área demonstrou um aumento de 708% na sua demanda em relação ao mesmo período (março) do ano anterior.

Para saber mais acesse http://ms.senac.br/pontapora, pelo telefone (67) 3431-4342 ou ainda pelo WhatsApp https://bit.ly/whatssenac. O Senac Ponta Porã fica na Rua Sete de Setembro, 828, Centro.