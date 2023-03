Vereador Cemar Arnal destaca importância do Programa Municipal de Cirurgias Eletivas

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) participou na manhã desta segunda-feira (06) do lançamento do Programa Municipal de Cirurgias Eletivas, na Secretaria de Saúde de Dourados, e destacou a importância da iniciativa do poder público em parceria com a Fundação Cardiogeriátrica de Dourados. O programa tem como objetivo reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas na cidade, começando com o atendimento de pacientes que aguardam por cirurgias de catarata.

O primeiro procedimento do programa foi realizado na quinta-feira (2) e a expectativa é que a fila de espera seja zerada em até 20 meses. O programa foi viabilizado com a ampliação do convênio entre o município e a Fundação Cardiogeriátrica (Funpema), com recursos exclusivamente financiados pela Prefeitura de Dourados.

De acordo com o secretário de Saúde, Waldno Lucena, há cerca de sete anos não eram realizadas cirurgias de cataratas em Dourados. A expectativa é realizar uma média de 50 procedimentos por mês até zerar a fila, que atualmente conta com 919 pacientes. O convênio da Funpema com a Secretaria Municipal de Saúde já atendia casos de cardiologia e realizava em média 10 mil exames laboratoriais mensalmente.

Para o secretário executivo da Funpema, Mauro Lange Tomazini, a meta de zerar a fila em até 20 meses pode ser atingida antes do esperado, já que a tendência é aumentar o número de cirurgias realizadas mensalmente. O lançamento do Programa Municipal de Cirurgias Eletivas representa um grande avanço na área da saúde em Dourados e demonstra o compromisso da gestão municipal em oferecer serviços de qualidade à população.

Cemar Arnal quebrou o protocolo do evento interrompendo o prefeito Alan Guedes para que ambos tirassem seus óculos e exemplificassem a dificuldade que centenas de douradenses enfrentam com pouca visão, cujos problemas deixarão de ter com o aumento do número de cirurgias de cataratas.

O prefeito Alan Guedes apresentou detalhes de como foi planejado o programa e finalizou informando que o programa também contemplará cirurgias de vesícula e obstétricas.