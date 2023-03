Prefeitura de Caarapó inclui calçados em lista de material destinado à rede municipal de ensino

O prefeito André Nezzi anunciou, na última sexta-feira (3), por ocasião da entrega de material escolar a alunos da rede municipal de ensino, que a administração municipal incluiu a compra de calçados na lista de material e uniforme escolar que serão distribuídos aos estudantes do município. A entrega dos primeiros itens do kit escolar foi realizada nas dependências da Escola Municipal Rui Barbosa, sendo prestigiada, além do chefe do Poder Executivo, pelo vice-prefeito Gordo da Tigre, presidente da Câmara de Vereadores, Gilberto Segóvia, pelos vereadores Professor Pontinha, Manoelito Bagaceira, Nilsinho, Toninho Lima e Pipoca, a secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Ieda Maria Marran, diretores escolares e outras autoridades do Poder Executivo municipal.

O ato contemplou a distribuição de kits escolares adquiridos pela prefeitura para mais de cinco mil alunos da rede municipal de ensino. Nesta etapa, foram entregues à educação infantil kits contendo apontador, borracha, caderno de desenho, caderno brochura, jogo de caneta hidrográfica de 12 cores, giz de cera, caixa de lápis de cor de 12 cores, lápis preto, massa de modelar, pincel, tesoura escolar, tinta guache e estojo.

Os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental receberam kits contendo apontador, borracha, caderno de desenho, caderno brochura, jogo de caneta hidrográfica de 12 cores, régua plástica, caixa de lápis de cor de 12 cores, lápis preto, tesoura escolar e estojo.

Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental foram agraciados com kits contendo apontador, borracha, caderno de desenho, caderno espiral de dez matérias, jogo caneta hidrográfica de 12 cores, régua plástica, canetas esferográficas nas cores azul, vermelha e preta, esquadros, transferidor, caixa de lápis de cor de 12 cores, lápis preto, tesoura escolar e estojo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), ainda no primeiro semestre deste ano haverá a entrega de kit de uniforme escolar para os estudantes da rede municipal de ensino contendo mochila, meias, calça, jaqueta, tênis e sandália, short-saia, bermuda e camisetas.

De acordo com a Semeec, a entrega dos kits escolares tem como objetivo manter a qualidade das atividades desenvolvidas nas instituições educacionais municipais, como também, para que todos os alunos possam dispor e utilizar de seus próprios materiais escolares, facilitando o trabalho pedagógico e incentivando a aprendizagem das crianças, adolescentes e alunos da Educação de Jovens e Adultos.