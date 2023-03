Rogerio Yuri pede esclarecimentos sobre “pardais” e sugere campanha educativa 

Durante a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal, em 28 de fevereiro, o vereador Rogerio Yuri (PSDB) trouxe para debate assunto que repercutiu nas redes sociais e continua repercutindo entre os douradenses, os chamados “pardais”, dispositivos eletrônicos instalados para fiscalizar o trânsito da cidade.

“Mesmo com toda compreensão dos douradenses e dos vereadores, da necessidade de melhorar a circulação e a segurança no trânsito, em constante crescimento e acidentes cada vez mais graves, é difícil de destilar esse elevado investimento com a malha viária carente de reparos”, pontua o vereador. “A população não aguenta mais tanto buraco”, diz.

Rogerio Yuri, além de trazer os questionamentos da população à Câmara, requereu esclarecimentos da administração municipal que vai muito além dos pontos de instalação dos “pardais”, suas características e funcionalidades. Atento a questões legais e a tão comentada “indústria da multa”, o vereador solicitou também toda a documentação contratual da empresa que vai operar o serviço, juntamente com a planilha, que traga transparência na divisão dos valores arrecadados pelas eventuais multas.

Segundo o vereador, não se trata de posicionamento político contrário à instalação dos equipamentos, mas da necessidade de dar voz à população “que por tudo paga e merece respeito, saber claramente o que acontece no nosso município”. Ele completa defendendo a tese de que “somente penalizar por meio de multas, sem campanhas educativas e boa infraestrutura de pavimentação e sinalização, não traz resultados eficazes”.