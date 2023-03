11ª Feira da Rede Evolução Mulheres Empreendedoras acontece neste final de semana

A Rede Evolução Mulheres Empreendedoras fará sua 11ª feira neste final de semana. A edição será nos dias 11 e 12, no pátio do Parque dos Ipês. Com apoio da Prefeitura de Dourados através da Secretaria de Cultura, Agricultura Familiar e Secretaria de Desenvolvimento Econômico terá como temática o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de Março.

Gisele Rodrigues, Coordenadora Financeira da Rede, analisa que “o empreendedorismo feminino é um importante fator de impulsão da economia, e isso abrange não apenas as mulheres em si, mas suas famílias e toda sociedade de modo geral”. Segundo Gisele, “a Reme apoia e incentiva este movimento de despertar feminino, que além de fortalecer as bases do empreendedorismo feminino, gera oportunidades de interações e novas conexões entre as participantes, apoiadores e parceiros”.

O objetivo do evento é incentivar o comércio administrado por mulheres em diversas áreas como setor alimentício, artesanato, laços, óleos essenciais, acessórios, vestuário, brechós, costura criativa, personalizados, moda, beleza, plantas (suculentas), utilidades domésticas e outros. A feira acontecerá das 16h30min às 20h, com atrações musicais, praça de alimentação e mais uma vez, o “Pet Friendly” (seu pet é bem vindo).

Lembrando que para garantir a segurança, é obrigatório que os animais estejam com guia e que os donos deverão ser responsáveis pelo recolhimento de dejetos dos respectivos animais de estimação.