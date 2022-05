Traficante é flagrado pelo DOF com mais de meia tonelada de maconha em camioneta

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu na madrugada desta quarta-feira, 20, no cruzamento da MS-270 e BR-060 zona rural Jardim, quase 600 quilos de maconha, em uma camioneta GM/S10, conduzido por um homem de 21 anos.

Os policiais faziam bloqueio na região conhecida como Trevo da Água Amarela, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo, que já desceu afirmando que estaria carregado com a droga. Em vistoria, foram encontrados 25 fardos de maconhas, que após pesados totalizaram 584 quilos do entorpecente.

O autor disse que foi de ônibus de Aquidauana até Bela Vista nesta terça-feira, onde pegou o veículo já carregado para levar até Campo Grande, e que receberia R$ 10 mil quando chegasse a Capital.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão, juntamente com o condutor da camioneta, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Jardim.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

