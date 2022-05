Kamila Alvarenga quer maior divulgação de uso do Imposto de Renda em benefício das crianças e adolescentes

A vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 19 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura que seja disponibilizado um espaço no site oficial do Município de Ponta Porã para divulgação da Campanha de Doação de Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes- CMDCA.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho com cópia a Candinho Gabínio, Secretário Municipal de Governo e Comunicação.

Segundo ela, “o Conselho municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Ponta Porã, lança Campanha Leão Amigo da Criança. Uma ampla divulgação por todo o município é fundamental para aumentar o número de doadores. Aumentando o número de doadores, aumenta-se a possibilidade de executar políticas públicas sociais no âmbito dos Direitos da Criança e Adolescente, além de financiar projetos que atuem na garantia da promoção, da proteção e da defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal”.