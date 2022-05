Término de obras solicitado por Lia Nogueira é atendido pela Agesul

A vereadora Lia Nogueira (PSDB), junto ao Governo do Estado, teve seu pedido de conclusão de obras de um trecho na rua Fernando Ferrari, atendido pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

As obras ficaram paralisadas depois que a empreiteira responsável abandonou o serviço. Lia conseguiu a retomada e término dos trabalhos para mais segurança a quem passa pela região. “É muito importante que a obra tenha sido concluída. O trecho é de muito movimento, vários motoristas passam por ali todos os dias”, destacou.

A vereadora também ressaltou que o trabalho não seria possível sem a parceria com o Governo do Estado, que deu uma resposta rápida e um retorno eficaz. “Diferente da atual administração municipal que não atende nossos pedidos ou atende só em último caso, o Governo do Estado esteve de portas abertas e de prontidão atendeu a esse pedido para retomar a segurança e melhor fluxo de veículos no bairro, evitando acidentes”, concluiu Lia.