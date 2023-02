Seilog alinha projetos estruturantes para os municípios

Dezenas de prefeitos do interior do Estado estiveram em Campo Grande nesta semana para acompanhar as cerimônias de posses da nova diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), dos 24 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e da nova administração do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado). Muitos deles aproveitaram a estadia na Capital para discutir projetos estruturantes dos municípios com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

“Os municípios têm as portas abertas na Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística). Conforme orientação do governador Eduardo Riedel, estamos fechando parcerias e trabalho conjunto para melhor atender a população. O municipalismo deu certo e continuará unindo forças, somando ideias e construindo soluções para os sul-mato-grossenses viverem melhor a cada dia”, destacou Peluffo.

Com o prefeito de Paraíso das Águas, Anízio Andrade, entrou em pauta a obra da do contorno viário da cidade. Com a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, projetos de infraestrutura para o município e a região do Cone Sul.

O secretário também se reuniu com os prefeitos de Dourados, Alan Guedes; Antônio João, Marcelo Pé; Douradina, Jean Fogaça; Aral Moreira, Alexandrino Garcia; Iguatemi, Lídio Ledesma; Batayporã, Germino Roz; Ivinhema, Juliano Ferro; e Porto Murtinho, Nelson Cintra.

Ainda na semana, o secretário tratou de projetos de infraestrutura para as cidades sul-mato-grossenses com o deputado federal Beto Pereira e os deputados estaduais Londres Machado, Zé Teixeira, Paulo Corrêa e Pedrossian Neto.