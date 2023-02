Finalizada a segunda fase do XXIX Concurso Público para ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do MPMS

Terminou nesta sexta-feira (3/2), a segunda fase das provas escritas referentes ao XXIX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. As avaliações ocorreram na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande, sendo convocados 205 candidatos aprovados na primeira fase do certame que foi realizada no dia 4 dezembro de 2022.

As provas escritas foram divididas em seis dias e abordaram os seguintes grupos de disciplinas: GRUPO I: Direito Constitucional e Direitos Humanos; GRUPO II: Direito Penal; GRUPO III: Direito Processual Penal; GRUPO IV: Direito Civil e Direito Processual Civil; GRUPO V: Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos; GRUPO VI: Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Direito Institucional do Ministério Público.

Para o Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão do Concurso, Alexandre Magno Benites de Lacerda, a realização da segunda fase do certame, correspondeu às expectativas da comissão, dada a eficiência e organização tanto da banca contratada, quanto dos membros e servidores que participaram de forma profícua e competente. “O concurso do MPMS é sempre uma grande oportunidade para nós trazermos profissionais experientes e aptos para exercerem o cargo de Promotor de Justiça. É um concurso que atrai muitos candidatos de vários lugares do país e queremos, com isso, selecionar os melhores, poucos, mas ótimos profissionais que possam servir à sociedade sul-mato-grossense”.

Para o representante da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e membro da Comissão do Concurso, Daniel Pasqualotto, esta fase do concurso transcorreu de forma transparente e segura: “a organização é a mais positiva possível, é uma grande experiência estar aqui pela OAB, acolhendo esses novos candidatos. A advocacia anseia por promotores, então quanto mais concursos e de forma mais célere possível, melhor para toda sociedade.”

O XXIX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto possui sete fases. As próximas serão: avaliação psicotécnica; investigação social sigilosa; provas orais; prova de títulos; e exame de sanidade física e mental, nesta ordem de execução.