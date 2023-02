CCR MSVia seleciona jovens para programa de aprendizagem em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para o Programa de Aprendizagem 2023 da CCR MSVia. A iniciativa é destinada para jovens com idades entre 14 e 24 anos. A Concessionária seleciona currículos até o dia 07/02.

Os interessados devem residir em Campo Grande e cursar entre o 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Também é preciso ter disponibilidade para trabalhar no período vespertino.

Os Aprendizes terão direito a bolsa-auxílio, vale transporte, seguro de vida e plano de saúde.

Interessados devem enviar currículos por meio do WhatsApp: (67) 99609-1663.