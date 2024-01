Real e Mbappé se acertam e estão discutindo salário, afirma jornal alemão

Atacante teria tomado decisão definitiva de deixar o PSG ao fim da temporada e chegar de graça na equipe merengue

Mbappé estaria se transferindo para o Real Madrid. É o que afirma o jornal alemão “Bild” nesta quinta-feira (25). Segundo o periódico, o jogador já teria tomado a decisão de deixar o Paris Saint-Germain ao fim da temporada – ao término do contrato atual – para vestir a camisa merengue a partir de 2024-25.

Mbappé deve exigir à diretoria do clube espanhol um salário estimado em 70 milhões de euros por ano (cerca de R$ 375 milhões na cotação atual). Além disso, valores como um bônus de transferência avaliado em 125 milhões de euros durante a vigência do vínculo, e uma comissão de pelo menos nove dígitos para sua mãe, Fayza Lamari, estão entre as condições apresentadas pelo craque.

Florentino Pérez, presidente do Real, sempre deixou claro que sonha em contar com o atacante em seu elenco, mas planeja jogar duro. Inicialmente, o valor máximo salarial que planeja pagar é 35 milhões de euros, ou seja, metade do desejo do jogador.

Além disso, a situação vivida pelo clube em 2022 deve ser tratada de forma distinta desta vez. Na ocasião, Mbappé tinha acordo verbal com o clube da capital espanhola para se transferir em julho do mesmo ano, mas optou por estender seu contrato com o Paris por mais dois anos. Agora, Florentino já engendra realizar “garantias escritas” para não perder a disputa no mercado.

O dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, também não quer se desfazer de um jogador sem receber por venda, visto que Kylian, avaliado em quase R$ 1 bilhão, sairá de graça se a situação se concretizar. Por isso, o qatari já sonha em oferecer um contrato astronômico de 100 milhões de euros por ano para o francês.

Quando questionado sobre um cenário de saída da França, Mbappé não titubeou e chegou a afirmar que este é um acontecimento normal no futebol.

– Em algum momento eu com certeza vou sair, este é a nova era do futebol. Essas mudanças que o esporte vem vivendo não me preocupam em nada. Muitos jogadores grandes que deixaram sua marca na história do futebol abandonaram a Europa no verão de 2023. Esse é o ciclo natural do nosso esporte, e em algum momento terei que ir embora – disse o jogador.

Com Lance!