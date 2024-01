Vereador Márcio Pudim propõe ampliar o “Agita Dourados” para os distritos

Projeto da prefeitura inicia em fevereiro e prevê atividades apenas nos parques públicos da cidade

Reafirmando seu comprometimento com o bem-estar da população, o vereador Márcio Pudim (PSDB) encaminhou, nesta quinta-feira (25), ofício à Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica (Segov) solicitando a inclusão de todos os distritos do município no projeto “Agita Dourados”, que a prefeitura vai desenvolver a partir de fevereiro nos parques da cidade.

No ofício, endereçado ao titular da Segov, Wellington Rocha, o vereador tucano destaca a importância de se descentralizar as ações do projeto, “visando não apenas o incentivo à prática de atividades físicas, mas também a melhoria da saúde e bem-estar da população douradense”.

Márcio Pudim reforça a necessidade de informar a programação completa, incluindo datas, horários e locais, para que os moradores dos distritos possam participar ativamente.

A proposta do vereador Pudim considera ainda a possibilidade de fornecer transporte público gratuito, caso o “Agita Dourados” não possa ser realizado nos distritos, para que moradores dessas localidades também possam participar das atividades. “Desejamos assegurar que todos tenham acesso igualitário às atividades propostas, combatendo o sedentarismo e promovendo a inclusão de toda a comunidade no projeto”, menciona.

Ao finalizar o ofício, Márcio Pudim renova “votos de elevada estima e consideração”, destacando seu compromisso em trabalhar incansavelmente para aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos de Dourados. O projeto “Agita Dourados” ganharia, assim, conforme avalia o vereador, uma nova perspectiva, alinhada à visão do agente público em favor da saúde e do bem-estar coletivo.