Plano A: Presidente da CBF admite aumentar prazo de espera por Ancelotti até junho

Cinco meses depois da saída de Tite, Seleção Brasileira continua sem técnico

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, voltou a ser questionado sobre o tema Ancelotti. Segundo o Lance!., sem a definição de um treinador para a Seleção Brasileira cinco meses depois da saída de Tite, o italiano do Real Madrid segue sendo a principal opção da entidade para o cargo. Em entrevista ao canal qatari “Bein Sports”, o mandatário afirmou que pode estender o prazo – antes datado em 25 de maio – e terá paciência para a escolha.

– Gostaria de chegar ao fim de maio anunciando um treinador, mas não é assim. Temos duas Datas Fifa em junho, mas temos finais de competições como o Campeonato Espanhol e a Champions. Temos acompanhado tudo. Todos me perguntam sobre o Ancelotti, seja no aeroporto ou no estádio. Tudo no futebol é como se fosse para ontem para o torcedor, para a imprensa, mas estamos fazendo tudo no nosso tempo, nada precipitado. Gosto de ouvir também outras opiniões – afirmou Ednaldo.

Além de Ancelotti, a CBF também analisa a situação de outros comandantes. Abel Ferreira, Jorge Jesus e Zinedine Zidane estão entre os sondados, mas a prioridade é do atual campeão da Champions.

– Não que ele tenha qualquer tipo de proposta, mas acompanhamos e verificamos também se ele tinha algum tipo de vontade. Eu o tenho como plano A. Estou falando pela primeira vez de uma forma bem aberta e não adianta ficar escondendo a preferência. Mas procuro ser ético. A partir do momento que recebermos a situação de que é uma vontade dele também, abriremos conversas preparados para o sim e para o não. A partir dali, teremos um plano B – disse o presidente.

A Seleção Brasileira deve voltar a campo na próxima Data Fifa, marcada para o próximo período entre 12 e 20 de junho. Até o momento, não há compromisso confirmado para a ocasião. O próximo jogo assegurado da equipe será em setembro, contra a Bolívia, em jogo válido pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.