Audiência vai tratar da nova lei de licitações para micro e pequenas empresas

Evento, em 11 de maio, é proposição de Ishy com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Dourados

O vereador Elias Ishy (PT), com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), propôs uma audiência pública para tratar sobre a nova Lei de Licitações para micro e pequenas empresas. “É uma análise do tratamento diferenciado, a promoção de políticas e as contratações públicas. O que a legislação vai influenciar esse grupo a partir de agora?”, refletem os organizadores. O encontro será na próxima quinta-feira (11).

A Aced está reforçando o convite aos empresários, falando sobre a importância de participarem desse debate e, assim, colaborarem com o melhor desenvolvimento das empresas e de Dourados. O palestrante será o advogado Fernando Baraúna, sócio do Escritório Baraúna, Mangeon e Advogados Associados. Também ex-procurador-geral do município, é especialista em Direito Público, Eleitoral e Tributário, além de assessor jurídico em administrações públicas e estudioso sobre o assunto.

Compareça ou assista pela internet – O evento aberto ao público será realizado na quinta-feira da semana que vem, 11 de maio, às 18h30, no Plenário Weimar Gonçalves Torres da Câmara Municipal de Dourados – localizado na Avenida Marcelino Pires, 3.495, no Jardim Caramuru. Todas as audiências têm transmissão ao vivo pela TV Câmara Dourados.