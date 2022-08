Mercantil reporta lucro líquido de R$95,3 milhões no primeiro semestre

Carteira de crédito chega à marca de R$ 10 bilhões, composta majoritariamente por empréstimos consignados, que atingiram R$ 5,8 bilhões, um crescimento de 26%

Patrimônio líquido fecha em R$ 1,3 bilhão e ativos totais em R$ 14,3 bilhões

Investimento em marketing para reposicionamento da marca no mercado, com estratégias voltadas ao público 50+, também é destaque no período

O Banco Mercantil do Brasil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira com foco no público 50+, anuncia os resultados do 2º trimestre de 2022, com destaque para o lucro líquido da instituição que foi de R$ 48 milhões, mantendo a margem financeira acima dos 20%.

De acordo com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil do Brasil, o fechamento do trimestre com uma carteira de crédito de R$ 10 bilhões é o principal destaque do período, resultado impulsionado pelo aumento de 26% na carteira de crédito consignado em relação ao mesmo período do exercício anterior. “Cerca de 90% da carteira de crédito é composta por empréstimos para pessoa física. Fechamos o trimestre com R$ 5,8 bilhões para esta modalidade de crédito, que apresenta menor risco de inadimplência, condizendo com o perfil do nosso público-alvo, acima de 50 anos”, comenta o executivo. Outro crescimento foi observado no crédito de antecipação do saque aniversário do FGTS, que aumentou mais de 28% e fechou em mais de R$ 1 bilhão.

Paulino Rodrigues, CFO da instituição, destaca a manutenção de níveis de retorno robustos como ROAE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio) de 15,8% em um cenário macroeconômico bastante adverso, marcado pela elevação da taxa Selic. “Ao mesmo tempo, os indicadores de capital e liquidez permanecem sólidos, demonstrando a estabilidade da instituição. Como exemplo, o índice de Basiléia, que mede o nível de capitalização da instituição e encerrou o período em 14,5%, crescimento de 0,5% em relação ao trimestre anterior. Da mesma forma, o índice de liquidez, LCR, manteve-se estável em 1,7x, portanto, 70% acima do requerimento regulatório” reforça o executivo.

No segundo trimestre de 2022, o Banco Mercantil do Brasil também deu um importante passo em relação ao reposicionamento de marca no mercado. Seguindo uma estratégia de crescimento voltada ao público acima de 50 anos, a instituição tem adotado cada vez mais uma postura vocativa, de estar presente onde o cliente está. “Apostamos em diversas ações para nos aproximar dos nossos públicos de interesse, tanto dos potenciais clientes, quanto dos investidores e formadores de opinião do mercado. Pela primeira vez nos últimos anos, alinhados à ampla estratégia de reposicionamento de marca, investimos em uma grande campanha de comunicação voltada justamente ao público 50 +, que atualmente é nossa prioridade”, completa Araújo.

Sobre o Mercantil do Brasil

O Banco Mercantil vem passando por uma importante transformação nos últimos anos, pautada no investimento em inovação, dados, tecnologia e pessoas. Contando com mais de 5 milhões de clientes ativos, 75% dos quais são pessoas físicas com 50 anos ou mais, o banco mineiro carrega em seu DNA o propósito de oferecer a seus clientes uma experiência única. Não à toa, o banco foi eleito em 2021 a Empresa do Ano no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente e atingiu o patamar de excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e seu grau de satisfação com produtos e serviços, apurada de forma contínua.

Sustentado por seus talentos, o crescimento dos números vem acompanhado de posições de destaque nos rankings de melhores empresas para se trabalhar, tendo o banco sido premiado entre os três primeiros colocados nos últimos quatro anos no GPTW em Minas Gerais.

A empresa conta com uma rede com mais de 300 pontos de atendimento distribuídos em 180 cidades em seis estados do país e canais digitais que potencializam a capilaridade do atendimento para todo o Brasil.