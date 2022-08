Com programação especial para o Dia dos Pais, Sarau no Parque chega à 7ª edição

Evento acontece no Parque das Nações Indígenas neste domingo (14)

Para homenagear os pais, o Sarau Cidadania e Cultura no Parque fará uma edição especial neste domingo (14), no Parque das Nações Indígenas, a partir das 16 horas. São diversas atrações, das mais variadas vertentes culturais, como música, moda, gastronomia, dança, teatro, cultura indígena, entre outras, com acesso gratuito.

Diversos artistas que se apresentam no palco estão lisonjeados com o convite, já que essa é uma data de comemoração para as famílias. O músico Zedu, uma das atrações, afirma que tocar neste dia é especial para ele. Ele apresentará músicas de sua autoria, clássicos do cancioneiro sul-mato-grossense, além de música inédita composta em homenagem aos artesãos, “Meu Artesanato Nosso de Cada Dia”.

“Não terei meus filhos por perto, mas sei que terão muitos pais por lá e essa é uma figura muito importante para quem os tem na vida, pois ele está ali sempre para estender a mão e mostrar os caminhos a se seguir”, reflete.

Apesar de não contar com a presença dos filhos, que não vivem em Campo Grande, seu sobrinho já confirmou presença no evento. “Ele irá levar os quatro filhos, meus sobrinhos netos e eles vão representar minha família. Espero que todos que estejam lá aproveitem o show”.

Já o manipulador de bonecos Wilson Mota, apresenta o espetáculo Pantanália, onde mais de 50 bonecos estão em cena cantando, dançando e lutando pela sobrevivência. Wilson trabalha com o casal de filhos em alguns de seus espetáculos, sendo que um ajuda na manipulação dos bonecos há pelo menos 15 anos e a outra faz a produção e também ajuda em aspectos técnicos, como cenografia, criação dos bonecos.

“É muito satisfatório ter os dois ao meu lado, trabalhando quando podem. O espetáculo é uma mensagem às crianças, da importância de nosso meio ambiente e que temos que preservá-lo. Espero que muitas crianças levem seus pais para assistir o show”, brinca.

Além deles, o sarau ainda conta com o músico de viola caipira de 7 anos, Weliton Júnior, Alex Cavalheri, Betynho Show, grupo indígena Nação Nativa, que vem de Miranda para o evento, Lauren Cury e a DJ Lauanda Dumor. Nas artes cênicas haverá apresentação de Renderson Valentim, Thiper e Habilidoces com cultura popular.

Nos stands terá vivência em circo para filhos acompanhados pelos pais com o Circo do Mato, Lucy Andrade com literatura, Fran Zamora na moda, o escultor Joni Lima no artesanato, Fernando Anghinoni fazendo pintura ao vivo, Associação Sul-Mato-Grossense do Flashback, James Cardoso, Be.good e Anna Elize Fernandes na gastronomia.

Serviço:

Festival Sarau de Cidadania e Cultura no Parque

Data: 14 de agosto (domingo)

Horário: 16h às 20h

Local: Parque das Nações Indígenas – Campo Grande

Entrada gratuita