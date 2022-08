Marquinhos quer levar ao governo política habitacional séria e sem casas direcionadas a apadrinhados

O candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, vai levar ao Governo de Mato Grosso do Sul a fórmula de sucesso que garantiu mais casas e distribuição transparente em Campo Grande.

“Instituímos, pela primeira vez, sorteio em praça pública na Capital. Por onde andamos em Mato Grosso do Sul nós encontramos pessoas inscritas há mais de 15, 20 anos na fila por uma casa. Quando entregam, escolhem apaniguados, afilhados políticos. Vamos instituir uma política habitacional séria, com entregas a pessoas que precisam”, assegurou.

Marquinhos defende uma política efetiva, que coloque fim há um tormento que dura décadas, sem solução. “As pessoas vão se amontoando na casa dos pais, dos sogros. Outros não pagam aluguel e resultam em ocupações de terreno irregulares, tanto público, quanto privado, que viram um caos social. Pessoas com famílias, mulheres grávidas, vítimas da falta de atenção e política habitacional no nosso Estado. Mais de 10 anos, dois governos diferentes, e quase 90 mil pessoas estão na fila por uma casa”, lamentou.

Marquinhos defende o auxílio aos municípios na captação de recursos do Governo Federal e ampliação de subsídios estaduais para projetos em todo o Estado. “Vamos adotar programas e linhas de créditos de sucesso utilizadas na Capital. O Atual governo está entregando o lote urbanizado, mas a maioria das pessoas não consegue construir a casa. Em Campo Grande, implantamos o Credihabita, para financiamento da casa e até reforma. Investimos na locação social, onde a Prefeitura paga até 50% do aluguel para as famílias. A garantia de um local digno para nossa gente será uma das prioridades do nosso governo”, detalhou.

Com Marquinhos na Prefeitura, a Capital teve o melhor desempenho de contratações na modalidade faixa 1 do País, com 5 mil moradias, sendo 2.500 já entregues e outras 2.500 em construção. “É primordial o investimento mais efetivo do Estado para uma ação em conjunto com os municípios, resultando na conquista do sonho da casa própria”, justificou.