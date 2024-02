Mbappé vai mesmo deixar PSG e jogar pelo Real Madrid, afirma jornal francês

Novela envolvendo o astro francês está próxima do fim, afirma Le Parisien

Kylian Mbappé já decidiu seu destino na próxima janela: o Real Madrid, segundo publicação do jornal francês Le Parisien. O astro francês e os Blancos protagonizam uma novela que marcou as últimas janelas de transferência, mas que, pelo jeito, parece estar perto de um desfecho positivo para os espanhóis. Apesar de afirmar a decisão de Mbappé, o jornal francês não confirmou acordo com o Real Madrid.

‘A batalha está perdida’. Este é o nível de otimismo por parte da imprensa francesa em relação à permanência de Kylian Mbappé no país. A apuração local afirma que o time parisiense solicitou um posicionamento do francês em relação ao desejo de permanecer ou sair do clube antes de negociar uma renovação contratual, porém, há semanas que o PSG não recebe atualizações nesse sentido. O pessimismo se instaurou em Paris.

Enquanto a relação entre clube e jogador parece estar mais fria do que nunca, o Le Parisien afirma: ‘A maior estrela do futebol francês se unirá ao maior clube do mundo na próxima temporada. Em Madrid, o clima é de otimismo enquanto é negociado o maior contrato do vestiário para o capitão dos Bleus.’ Segundo o jornal, o desejo de Kylian Mbappé é terminar 23/24 vencendo o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões com o PSG, antes de partir para a capital espanhola. Porém, a própria matéria cita como possível, mas pouco provável, uma reviravolta na história após as Olimpíadas de 2024.

O PSG disse não reconhecer a decisão de Kylian. O sentimento do clube é de esperança, mesmo que em menor grau, em uma nova renovação contratual, assim como aconteceu em 2022. Entre a imprensa francesa, entretanto, o clima é de pessimismo com a permanência do astro no país.