IFMS inaugura nesta sexta-feira o novo bloco de ensino no Campus Dourados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza nesta sexta-feira, 8, a cerimônia de inauguração de um novo bloco de ensino com 10 salas de aula, o que deve ampliar significativamente a capacidade de oferta de cursos e vagas na instituição.

O evento se inicia às 14 horas, na sede do Campus Dourados, localizado na Rua Filinto Müller, n.° 1.790, Jardim Canaã I. Estarão presentes a reitora Elaine Cassiano, o diretor-geral Ricardo Nascimento, demais gestores da instituição, a comunidade escolar (estudantes e servidores), além de autoridades políticas locais, estaduais e nacionais.

O investimento para a construção do Bloco C foi de R$ 3,8 milhões, entregando área construída de 1289,93 metros quadrados, com as dez salas de aula, além de áreas de circulação e instalações sanitárias completas.

A entrega do Bloco C deve ampliar a capacidade de oferta de cursos e vagas, com possibilidade de atendimento de 490 novos estudantes.

Campus Dourados – Atualmente, o Campus Dourados possui 769 alunos regularmente matriculados e 94 servidores entre professores e técnicos-administrativos.

Há oferta de cursos no nível médio nas áreas de Administração, Marketing e Informática para Internet. Em nível superior, o Campus oferta o curso de Tecnologia em Jogos Digitais. São oferecidos ainda cursos de pós-graduação, qualificação profissional e idiomas, todos de forma gratuita.

Serviço

Inauguração do Bloco F de ensino do IFMS – Campus Dourados

Data: 08/03/2024

Horário: 14 horas

Local: Campus Dourados (Rua Filinto Müller, n.° 1.790, Jardim Canaã I).