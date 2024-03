Anny Espínola quer construção de estacionamento em frente à Escola Magsul

A Vereadora também apresentou indicação solicitando a manutenção da Praça de Esporte Areinha, no Ipê II

A Vereadora Anny Espínola quer resolver um problema que atinge centenas de pessoas diariamente, num dos pontos mais movimentados do centro de Ponta Porã. A parlamentar acionou a Prefeitura para que seja construído estacionamento nos canteiros da Avenida Presidente Vargas próximo à Escola e Faculdade Magsul.

Anny Espínola afirma que é de suma importância para os moradores próximos, bem como aos pais dos alunos nos horários de entrada e saída das aulas. Também dos próprios estudantes, especialmente no período noturno. “A construção do estacionamento vai proporcionar melhorias no tráfego daquela região.

O pedido foi formalizado por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 5 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos, com cópias para André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, e Gabriel Arce, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Praça no Ipê II

A Vereadora Anny Espínola também apresentou indicação solicitando a manutenção da Praça de Esporte Areinha, do Ipê II, na rua Algacyr Pissini com a rua Hortência Vieira.

De acordo com ela, “esta indicação tem por objetivo solicitar manutenção da Praça de Esporte Areinha, do Ipê II, na rua Algacyr Pissini com a rua Hortência Vieira, visto que é de suma importância para os moradores, gerando qualidade de vida oportunizando melhor o esporte e lazer das pessoas naquela região. Diante do exposto, esta Vereadora solicita, que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”.