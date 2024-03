Sala do Empreendedor de Dourados conquista Selo Ouro do Sebrae pelo segundo ano

Certificação é reconhecimento pelo atendimento de qualidade aos empreendedores

A Sala do Empreendedor de Dourados foi mais uma vez reconhecida como uma das mais efetivas do Mato Grosso do Sul e, por ter atender uma série de critérios, conquistou o Selo Ouro de Referência em Atendimento. Em 2023 foram mais 2.600 atendimentos realizados, através da parceria da Prefeitura de Dourados com o Sebrae no programa Cidade Empreendedora.

Nesta quarta-feira (6), a coordenadora da Sala do Empreendedor, Elainne Peres, acompanhada da gerente da Regional Sul do Sebrae, Vanessa Reis, levou ao prefeito Alan Guedes o troféu de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município de Dourados, que ficou no seleto grupo de oito municípios que conseguiram o Selo Ouro, entre as mais de 60 Salas do Empreendedor que atendem no Estado.

“Pelo segundo ano conseguimos atingir todos os critérios exigidos pelo Sebrae para conquistarmos esse reconhecimento. Em 2022 foram mais de 2.700 atendimentos e no ano passado faltou pouco para atingirmos essa marca. O Selo Ouro reflete toda dedicação e empenho que a Prefeitura de Dourados, por meio da Semdes [Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico], vem desempenhando na prestação de serviços públicos de qualidade ao empreendedor douradense”, destaca Elainne Peres, que é servidora da Semdes.

As Salas do Empreendedor são espaços de atendimento das Prefeituras Municipais que facilitam processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos ao Microempreendedor Individual (MEI). O Sebrae é parceiro destes pontos e contribui disponibilizando orientações, sobre gestão de micro e pequenas empresas. O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia de avaliação com critérios que refletem justamente as necessidades dos empreendedores atendidos pelas Salas.

“Esse foi um dos objetivos da Prefeitura de Dourados quando aderiu ao programa Cidade Empreendedora, do Sebrae. Fornecer ao pequeno empreendedor douradense capacitação e condições de gerir seu negócio, gerando renda e empregos. Recebemos com muita satisfação esse reconhecimento pelo segundo ano seguido e vamos continuar com esse importante trabalho em 2024”, disse Alan Guedes.

Os representantes das 21 Salas do Empreendedor que conquistaram as categorias Bronze, Prata e Ouro receberam troféus. Entre elas, 17 integram o programa Cidade Empreendedora – executado pelo Sebrae/MS em parceria com as Prefeituras Municipais, entre elas Dourados, cujo um dos principais eixos de trabalho é a Sala do Empreendedor com a proposta de fortalecer o comércio local.

A Sala do Empreendedor de Dourados foi regulamentada em junho de 2020 e atualmente conta com três locais de atendimento, de segunda à sexta-feira, entre 7h30 e 13h30: avenida Presidente Vargas, 309, no Centro, avenida Guaicurus, 2030, no Novo Parque Alvorada e rua Salviano Pedroso, 1050, no Jardim Água Boa. Informações pelo telefone e whatsapp 3410-5613.