Fica ou não? Renato Gaúcho quer aumento e diretoria corre contra o tempo

Treinador negocia permanência para a temporada 2024

O ídolo Renato Gaúcho, responsável direto pela campanha que resultou no vice-campeonato do Grêmio no Brasileirão, permanece com futuro incerto à frente do Imortal. Segundo o Lance!., a atual diretoria trata como prioridade a renovação do vínculo do treinador, mas a questão financeira aparece como principal impasse para o acerto final entre as partes.

Com contrato até o final de dezembro, Portaluppi reivindica um substancioso aumento após o bom desempenho da equipe em 2023. De férias no Rio de Janeiro, ele delegou as negociações para o seu empresário, que mantém contato com a cúpula gremista.

Atualmente, o treinador recebe um salário superior a R$ 1 milhão, e para ampliar sua passagem no sul do país, pede um ajuste de 50% em seus rendimentos mensais.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ofereceu um aumento de R$ 100 mil a Renato, abaixo da pedida do comandante.

Outro fator que pesa na decisão do ídolo é o poder de investimento do Tricolor nesta janela, que precisará encontrar um substituto para o comando de ataque à altura de Suárez, além de reforçar o elenco para a disputa da Copa Libertadores.

Apesar dos entraves financeiros, a direção do clube permanece otimista com a renovação do vínculo do treinador, que está em sua quarta passagem pelo Imortal.