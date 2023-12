Zé Teixeira solicita ações para atender Jardim e Dourados

A qualidade de vida dos sul-mato-grossenses é uma preocupação constante para o deputado Zé Teixeira (PSDB). Nesta semana, o parlamentar solicitou saneamento básico para o município de Jardim e pavimentação asfáltica para Dourados.

O deputado solicitou ao Governo do Estado apoio para obras de implantação de rede de esgoto nas ruas Nilo Perdomo, João Garibe e Amaury de Oliveira Jr., no bairro Jardim Itapê, em Jardim. Conforme a vereadora Andrea Insfran, as ruas já possuem asfalto, no entanto, nas residências ainda utilizam fossas sépticas, causadoras de sérios transtornos para os moradores.

Zé Teixeira também solicitou a pavimentação asfáltica da Avenida 05, no Distrito Industrial de Dourados. “Recebi esta reivindicação do vereador Laudir Munaretto. Ruas e avenidas pavimentadas possibilitam qualidade de vida e valorizam os espaços urbanos. A ausência deste importante componente e o mau gerenciamento de vias de acesso tendem a gerar outras necessidades, acentuando os índices de precariedade nos distritos”, explica o deputado.