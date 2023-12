Way-112 entrega veículos à AGEMS para fiscalização das rodovias sob Concessão

Entrega atende ao Contrato de Concessão que prevê investimentos para fiscalização nas vias administradas pela Concessionária

Na manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro, a Way-112 – Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A., empresa do Grupo Way Brasil, entregou à AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) dois veículos equipados, um para o setor administrativo e outro para ações de fiscalização das rodovias MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436, em atendimento ao Contrato de Concessão assinado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A entrega foi realizada pelo diretor presidente da Way-112, Paulo Nunes Lopes à Diretora de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da AGEMS, Caroline Farias Tomanquevez, ao Diretor de Gás Canalizado, Energia e Mineração, Matias Gonsales Soares e ao Coordenador da Câmara Técnica de Rodovias e Portos, Edson Delgado. Das Concessionárias Way-112 e Way-306, presente também a Gerente Jurídica, Regulatório e ESG, Camilla de Matos Marcondes Silvestre.

Para atuar na fiscalização, a Way entrega uma Volkswagen Amarok V6 Comfort Turbo Diesel, zero km 2023 branca, equipada com sinalizadores giroflex em led na cor âmbar e estrobos em led na cor branca, com plotagem padrão da Agência Fiscalizadora.

Já o veículo administrativo entregue é uma Fiat Toro Endurance Turbo Flex, zero km 2024 branca, cabine dupla.

Além do sistema de sinalização, as viaturas são equipadas com sistema de comunicação Wave PTX, além de tablet e celular com sistema 4G/LTe.

Após a entrega, os diretores e coordenador da AGEMS visitaram praça de pedágio da Concessionária Way-306, BSO (Base de Serviço Operacional) e o CCO (Centro de Controle Operacional) das Concessionárias Way-306 e Way-112.

Sobre a Way 306 – A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre o Grupo Way: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).