Espetáculo de dança “É Amor?” estreia nesta segunda-feira em Aquidauana

O espetáculo de dança “É Amor?”, resultado do projeto Aquidança Aquidauana, terá sua estreia nesta segunda-feira (18) e terça-feira (19), às 20h, na Concha Acústica da Praça dos Estudantes, em Aquidauana. Na quarta-feira, na Praça Central de Piraputanga, às 20h, haverá circulação do espetáculo. Os eventos são abertos para toda a população e prometem envolver o público em uma jornada emocional única.

O coreógrafo Diógenes Pivatto, responsável pela concepção artística, tem um currículo extenso como profissional da dança: desde 1993 desenvolve trabalho com a Ginca Cia. de Dança, de Campo Grande, já foi indicado como melhor bailarino em 2006 e indicado a melhor coreógrafo em 2022 no Festival de Dança de Joinville (SC), melhor coreógrafo do Prêmio Onça Pintada de 2018, em Campo Grande, já realizou montagens para o Balé Isadora Duncan, Balé Gisela Dória, Grupo Maktub, Estúdio de Dança Beatriz de Almeida, entre diversos outros trabalhos e prêmios.

Ele compartilhou um pouco sobre o projeto, revelando que a inspiração para a coreografia foi extraída do poema “Saber viver” de Cora Coralina e do poema “Saudade ” de Clarice Lispector. O espetáculo oferece uma profunda reflexão sobre os encontros e desencontros do amor, explorando suas diversas facetas.

“O ballet gira em torno das sensações ligadas à saudade, ao rememorar, ao perdoar e ao estar junto. Amar não se limita apenas ao amor romântico; amamos a vida, as pessoas, a família e os amigos. A obra é uma jornada em três atos, desvendando a importância do convívio, a relevância de existir na vida do outro, não apenas como casal, mas como indivíduo”, explicou Pivatto.

“É Amor?” se propõe a responder à pergunta central: O que é o amor? Pivatto enfatiza que o espetáculo destaca a importância da gratidão, do perdão e do estar junto na vida de alguém. A produção aborda as complexidades do amor, desafiando a concepção tradicional e convidando o público a refletir sobre o verdadeiro significado dessa poderosa emoção.

“O Ballet retrata isso, É amor? , é uma pergunta para si mesmo, o que é o amor para você hoje? A gente tem algumas respostas prontas para o que é o amor, porque tudo tem que ser belo e maravilhoso. Nas horas difíceis, poucas pessoas estão juntas. O espetáculo retrata um pouco disso, esse estar só, mas ao mesmo tempo sabendo que tem alguém que pode estar junto”, concluiu o coreógrafo.

Aquidança Aquidauana

Idealizado por Mayara Martins, o projeto Aquidança Aquidauana tem como objetivo principal promover a apreciação e a prática da dança na comunidade local. Mayara busca inspirar jovens talentos e proporcionar oportunidades para que eles expressem sua criatividade e energia através da dança.

Um dos pontos altos do projeto foi a realização da oficina “Imersão Ballet Clássico”, ministrada por Adriana Assaf. Reconhecida por seu talento e contribuições significativas para o cenário da dança no Brasil, Assaf compartilhou seu conhecimento, técnicas e paixão pela dança com os participantes da oficina. Eles tiveram a oportunidade de aprimorar suas habilidades sob a orientação de uma das maiores referências do ballet no país.

“Queríamos escoar esse tipo de projeto, que praticamente só acontece na Capital, trazer para o interior esses tipos de fomentos e ações. Na oficina foram mais de 70 bailarinos, tínhamos 50 vagas e tivemos que abrir mais para suprir a demanda”, conta Mayara.

Este projeto foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Histórico

Apesar das adversidades, o Studio Mayara Martins já criou 17 espetáculos, se apresentou para um público de mais de 10 mil pessoas, participou de importantes festivais de dança do Estado como Onça Pintada e Festival Dança Três, além de um dos maiores festivais de dança do mundo, o Festival Internacional de Dança de Joinville, representando Mato Grosso do Sul inúmeras vezes, o CBDD (Conselho Brasileiro de Dança), Circuito Dança do Mato, entre outros..

A realização desse trabalho e dessas participações ao longo desses anos reverberou e auxiliou na formação crítica, cultural, artística e cidadã de crianças, jovens e adultos que vivem em Aquidauana e região e impactou toda a comunidade.

Serviço:

O espetáculo de dança “É Amor?” será apresentado nos dias 18 e 19 de dezembro na Concha Acústica da Praça dos Estudantes em Aquidauana e no dia 20 na Praça Central de Piraputanga, todos as 20h. Todas as apresentações são abertas ao público.