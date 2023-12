Traficante com veículo roubado abarrotado de maconha é preso pela PRF

Na noite deste domingo em Dourados agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um Volkswagen Nivus roubado carregado com 843 quilos de maconha. O condutor do veículo tentou fugir, mas teve que parar após os policiais atirarem nos pneus depois de 20 km de perseguição. O traficante, morador em Cassilândia, foi preso em flagrante.

Os agentes, em fiscalização na BR-463, notaram que o veículo estava em alta velocidade e deram sinal de parada, porém o condutor não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade adentrando no Anel Viário Norte.

Para que o autor fosse alcançado, segundo o boletim de ocorrência, os policiais efetuaram quatro disparos contra os pneus do carro, vindo a parar já na Rua Nelson Matos, momento em que o homem desceu do veículo e tentou fugir a pé por meio de uma mata que existe nas proximidades.

Entretanto, os PRFs conseguiram deter e imobilizar o traficante, que declarou ter sido contratado via celular por um ‘desconhecido’, e que recebeu o VW Nivus já com os tabletes de maconha, que totalizaram 846,05 quilos, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e levaria até Deodápolis.

Ele não soube informar quanto receberia pelo transporte, pois o valor não fora combinado. A Polícia Rodoviária Federal ainda realizou os procedimentos de identificação do veículo e constatou que as placas estavam adulteradas, sendo as originais com registro de furto/roubo na cidade de São Miguel Paulista/SP.

Foi necessário o uso de algemas, pois o mesmo resistiu à prisão, e foi levado junto com o automóvel e a droga para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas.