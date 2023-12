Campeonato Interdistrital: Vila Vargas vence Veteranos Panambi e é campeão pela terceira vez

AAVV levanta a taça com duas vitórias na fase final e 2 a 0 neste domingo em casa

O Campeonato Interdistrital de Futebol tem um novo campeão. Neste domingo (17), pela rodada de volta da decisão, AA Vila Vargas voltou a vencer o Veteranos Panambi FC, agora por 2 a 0, e tirou do adversário o título conquistado ano passado, levantando a taça pela terceira vez. A competição foi organizada pela Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados).

Antes da final, no Estádio Fradique Corrêa, em Vila Vargas, na disputa pelo terceiro lugar, EC São Pedro goleou AA Vila Formosa por 6 a 2. Carlisson e Ronaldinho marcaram duas vezes, Alison e João Pedro completaram, com Júlio César e Wanderson descontando.

Favoritismo Confirmado

No jogo decisivo, Vila Vargas confirmou o título que já tinha encaminhado com a vitória na partida de ida por 3 a 1 em Panambi. Agora em casa, AAVV fez o suficiente para manter a vantagem e fazer a festa da torcida. Ainda no primeiro tempo, Marco Aurélio, aos 15 minutos e, Ricardo, aos 17, marcaram os gols da vitória por 2 a 0. O autor do primeiro gol, inclusive, foi expulso mais tarde, deixando o time com dez, mas que não teve prejuízo no resultado final.

Vila Vargas conquistou o título do Campeonato Interdistrital com apenas uma derrota sofrida ainda na primeira fase, quando teve também três vitórias e dois empates. Na semifinal, eliminou Vila Formosa com duas vitórias, fechando com mais duas vitórias na decisão.

Nas premiações individuais, Carlisson, do São Pedro, foi o artilheiro da competição, com dez gols. Vander, campeão com Vila Vargas, foi o goleiro menos vazado, sofrendo 11 gols. O vice Veteranos Panambi foi a equipe mais disciplinada.