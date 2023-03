DOF apreende carga de inseticida avaliada em mais de três milhões de reais

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de ontem (24), um caminhão Mercedes Benz 1113 azul carregado com 2.880 quilos de inseticida e 350 litros do mesmo produto.

A ação policial ocorreu durante a Operação Hórus, em um patrulhamento pela rodovia MS-270, região do Distrito de Picadinha, município de Dourados. Os militares visualizaram o caminhão parado na via, aparentemente como problema nos pneus.

O condutor (20) disse aos policiais que foi contratado para o transporte dos produtos; que pegou a carga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e teria como destino alguma propriedade rural em Dourados. No caminhão foi encontrado um rádio de comunicação instalado, por onde o homem recebia informações sobre o policiamento na pista.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 3,3 milhões de reais.

Utilidade Pública

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.