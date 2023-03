Daniel Junior solicita tapa-buracos nas ruas Cuiabá e Aquidauana

Considerando o clamor popular e entendendo a necessidade de melhorar as condições de tráfego na cidade, o vereador Daniel Junior (Patriota) está solicitando da Prefeitura de Dourados que seja executada operação tapa-buracos em duas importantes vias públicas da cidade, as ruas Cuiabá e Aquidauana.

Em indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias à secretaria municipal de Serviços Urbanos, o vereador sugere que o serviço seja realizado, na Rua Cuiabá, a partir do cruzamento da Rua André Gomes Brandão até a divisa do Parque Ambiental Arnulpho Fioravante.

“Esta solicitação prende-se ao fato de que a quantidade de buracos existentes nesta região está ocasionando grandes transtornos aos moradores, além de danos materiais aos veículos que transitam por ali diariamente”, justifica.

Em relação à Rua Aquidauana, Daniel Junior sugere que os serviços de tapa-buracos sejam executados a partir da Rua Cuiabá até a Avenida Joaquim Teixeira Alves.

Da mesma forma, o vereador explica que a quantidade de buracos na via tem ocasionado danos materiais e causando transtornos aos condutores de veículos que utilizam da via diariamente.

“Solicitamos atenção especial a estas duas indicações e reforçamos o pedido para que sejam atendidas o mais breve possível, como forma de dar tranquilidade aos moradores e comodidade aos que por ali trafegam”, pede Daniel Junior.