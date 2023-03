Imasul alerta para risco de transbordamento do rio Aquidauana

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu um Aviso de Evento Crítico, às 12h dessa quinta-feira (16), para o risco de transbordamento do rio Aquidauana, na altura da cidade de mesmo nome. O nível do rio está próximo de atingir 730 centímetros, considerado de emergência, com potencial para provocar significativos danos materiais e riscos à integridade humana.

Conforme o Imasul, nas últimas 72 horas tem chovido muito na região, volume acima de 44 milímetros, o que fez elevar consideravelmente o nível do leito do rio. Na quarta-feira (15), o nível do rio ultrapassou a marca de 600 centímetros, colocando o órgão ambiental em situação de alerta, e há previsão de mais chuvas – inclusive com risco de temporais – para as próximas horas.

A Defesa Civil foi comunicada para que sejam tomadas as medidas necessárias em defesa da vida das pessoas que moram nas áreas com risco de alagamento.