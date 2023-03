UFGD: Resultado preliminar dos vestibulares será divulgado em 29 de março

Depois das 17h, de 29 de março, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicará o resultado preliminar de três vestibulares: o Vestibular 2023, que seleciona para 33 cursos, e os específicos para Licenciatura em Letras-Libras EAD e para Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC). Juntos, esses processos seletivos oferecem 1.072 vagas em 35 cursos de graduação.

Na sequência, as próximas datas importantes são o período de apresentação de recursos sobre o resultado preliminar, de 30 a 31 de março, com procedimentos que serão informados em edital específico, a divulgação do resultado final e da convocação para as matrículas, em 10 de abril, e o início do primeiro semestre letivo de 2023, em 15 de maio.

Documentos para matrícula

Mesmo antes de sair o resultado, quem quiser deixar os documentos organizados para matrícula podem conferir a lista no Edital de Divulgação PROGRAD nº 86.

Links

Página do Vestibular 2023 (geral)

Página do Vestibular para Licenciatura em Letras-Libras EAD 2023

Página do Vestibular para Licenciatura em Educação do Campo 2023

Contatos

Secretaria Acadêmica (matrícula): secac@ufgd.edu.br e pelos telefones (67) 3410-2820 / 2825 / 2826.

Centro de Seleção da UFGD (vestibulares): vestibular@ufgd.edu.br e pelos telefones (67) 3410-2840 / 2846 e 99332-4046 (WhatsApp)