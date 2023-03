Prefeitura de Dourados cria grupo de trabalho para analisar reajuste dos servidores

Várias pastas do Executivo estão envolvidas com intuito de atender e analisar os pedidos e tocar negociações com o funcionalismo municipal

A Prefeitura e o Sinsemd (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dourados) iniciaram, nesta quinta-feira (16), série de reuniões para debater demandas do setor e definição das tratativas sobre o reajuste salarial deste ano. No encontro, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima, disse que o Executivo criou um grupo de trabalho com várias pastas envolvidas no intuito de atender e analisar da melhor maneira possível os pedidos e tocar as negociações com o funcionalismo municipal.

“A gente forma esse grupo de trabalho neste ano para que todos os setores estejam coesos, falem a mesma língua, entendam a situação e que possam também dar a devolutiva da melhor maneira possível. Seja atendendo o pedido, ou não atendendo, mas apresentando as razões para a decisão. Essa é uma determinação do prefeito para nós, que o grupo esteja em comunicação com os servidores e analise as questões para que o resultado não aconteça às pressas. Isso garante o tempo hábil para a parte financeira, de estudo, e também dá tempo para que o Legislativo faça os trâmites”, disse o secretário da Segov.

O secretário destacou ainda que na próxima semana deve acontecer novo encontro com as análises iniciais já realizadas para o avanço da discussão. “O próximo encontro já vai ser com todos os envolvidos no grupo de trabalho. O que queremos, de fato, é dar o retorno mais rápido possível e com antecedência. Para que a própria classe se mobilize e nós possamos estudar as perspectivas do que os servidores entendem como pedido essencial, do que continua ou foi superado, do que é necessário corrigir. Queremos ouvir e debater”.

Durante a reunião, a presidente do Sinsemd, Rosa Helena Catelan, apresentou ao secretário o percentual de reajuste solicitado pela categoria e destacou a abertura que a Prefeitura concede aos servidores para debar o assunto. “Essa maneira como estamos sendo recebidos pelo Executivo nos dá oportunidade de mostrar tudo o que buscamos e apresentar as nossas razões e perspectivas. Foi um primeiro encontro proveitoso e esperamos que continue assim nos próximos para um debate saudável que chegue a um consenso e que não traga ônus para ninguém”.

Como forma de manter o compromisso e diálogo contínuo, Prefeitura e Sinsemd voltam a se reunir na próxima quinta-feira (23).

Sindracse

Algumas categorias que contam com representantes sindicais específicos também foram recebidas pelo executivo nesta quinta-feira. O Sindracse (Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate de Endemias da Região da Grande Dourados) apresentou as demandas internas ao secretário de Governo e, da mesma forma, foi apresentado ao grupo de trabalho responsável pelas discussões de reajuste e busca por resoluções das necessidades periféricas à questão salarial.

Singmd

Representantes dos guardas municipais de Dourados fizeram parte da agenda de encontros. Assim como outros integrantes de sindicato, os componentes do Singmd se reuniram com o secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, e debateram as necessidades específicas e ajustes pertinentes na visão dos servidores da GMD. O chefe da Segov, representando o prefeito Alan Guedes e o grupo de trabalho, se comprometeu a analisar e debater as questões para apresentar uma resposta que busque atender os pedidos da categoria, além de manter a saúde fiscal do município.

Todos os representantes sindicais, atendidos nesta quinta-feira, têm novos encontros agendados com o grupo de trabalho da Prefeitura de Dourados na próxima semana.