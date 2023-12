Campanha de fim de ano do governo ressalta importância da vacinação

Vídeo destaca o Movimento Nacional pela Vacinação e reforça mensagens de combate ao negacionismo e à desinformação, e incentiva a união e a retomada de relações familiares

Uma nova peça da campanha do Governo Federal neste fim de ano reforça a vacinação como importante estratégia de prevenção em saúde pública. O vídeo, que começou a ser exibido nesta quarta-feira, 13, traz os conceitos de união e de reencontro familiar, sob a mensagem “O Brasil é um só povo”, reforça o Movimento Nacional pela Vacinação, que combate a desinformação e o negacionismo.

O vídeo retrata uma festa de Natal, com mesa posta, enfeites e comidas típicas. A família anfitriã acaba de receber um novo integrante, um bebê. Toca a campainha e chega um casal e seus dois filhos. Ao abrir da porta, a mulher e as crianças já entram correndo, ansiosos por conhecer o sobrinho.

Na porta da casa, dois homens, irmãos, que há tempos não se falavam, se encontram. O visitante quebra o gelo, diz que é Natal e revela que tomou vacina. O anfitrião responde: “Chega de perder gente da família, né”. Os dois se cumprimentam e seguem para a celebração.

“Fim de ano é um momento que a gente sempre para um pouco para refletir. Sempre foi um momento de reencontro das famílias. Infelizmente, de alguns anos para cá, uma realidade política estranha a nós gerou um aumento de intolerância, fez pessoas saírem de grupos de WhatsApp. Divergências políticas fizeram as pessoas se tornarem inimigas. Esse tipo de cultura não é do povo brasileiro. Chegou a hora de virar essa página da intolerância, do preconceito. A nossa mensagem de fim de ano caminha nessa direção”, afirmou o ministro Paulo Pimenta, durante o Bom Dia, Ministro desta quarta-feira, 13 de dezembro.

Clipe – Desde o início do ano, o Governo Federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução do país, e a campanha é parte desse trabalho. Um dos filmes tem o formato de clipe e foi gravado por artistas de variados estilos musicais. Do ritmo soul de Sandra de Sá aos cantos Gospel do pastor Kleber Lucas, o clipe traz ainda a batida funk da cantora Lellê, a toada de Jorge Vercillo e o axé de Manno Góes.

A trilha musical entoa mensagens de união como “um Brasil e um só povo” e “somos filhos de uma mãe gentil, de um Brasil que luta e não se curva”. As peças da campanha também têm como mensagem o combate ao negacionismo e a intolerância.

A campanha inclui ainda comerciais que colocam os brasileiros como protagonistas de histórias cotidianas sobre reconciliações e trazem exemplos de pessoas beneficiadas por programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, Novo PAC, Bolsa Família, ProUni, Farmácia Popular e Plano Safra. As peças valorizam conceitos como família e cidadania e sentimentos como solidariedade e amizade.