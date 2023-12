Duas mulheres com drogas em Van são presas pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (14), em uma Van na MS-164, em Maracaju, quase 30 quilos de maconha, que tinham com destino final a cidade de Porto Velho/RO. Na ação duas mulheres, ambas de 23 anos de idade, foram presas em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o coletivo. Em entrevista aos passageiros as duas suspeitas não souberam explicar o motivo da viagem.

Em vistoria à bagagem que elas transportavam os policiais encontram 15 quilos de maconha em uma bolsa e 14,8 quilos de maconha em uma mala. A dupla confessou aos policiais que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até a Capital do Estado de Rondônia.

O material apreendido, avaliado em mais de R$ 60 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.