Governo de MS investe em saúde, educação e infraestrutura de Inocência e Paranaíba

Às vésperas de receber investimentos bilionários na área de celulose, com a construção da fábrica da Arauco, o município de Inocência começa a reestruturar para mudar sua realidade econômica. Nesse cenário, o Governo do Estado está fazendo sua parte, com investimentos efetivos na saúde pública e infraestrutura urbana.

Nesta quinta-feira (14), o governador Eduardo Riedel esteve na cidade e entregou novos equipamentos para o Hospital Municipal de Inocência. O objetivo é fortalecer e melhor a saúde pública local, dando melhores condições à população.

“Muitas pessoas contribuíram para este novo momento de Inocência. O Estado está fazendo sua parte em investimentos na infraestrutura urbana, saúde com recursos e equipamentos para o hospital, assim como ações na segurança e educação. Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas, vamos seguir firmes neste caminho”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o boom econômico que vai ocorrer na cidade traz junto um cuidado do Estado no planejamento e estrutura da cidade. “A vinda dessa empresa transforma a realidade da região, traz este impacto em toda região. Temos que pensar na educação, qualificação profissional, saúde estruturada e garantir a segurança pública. [É um] Conjunto de políticas públicas, entre elas a obra na MS-316 que vamos dar seguimento”.

Para o hospital foram entregues quatro respiradores mecânicos para transporte hospitalar; quatro bombas de infusão, eletrocardiograma portátil, desfibrilador e doze macas fixas. Nesse pacote ainda teve dois focos cirúrgicos, duas mesas cirúrgicas; um eletrocardiógrafo e uma incubadora de fototerapia. Outros materiais também aparecem na lista, como monitor multiparamétrico, impressora para raio-x; câmara fria de vacinas e computadores.

O Estado ainda adquiriu câmara fria para freezers, mesas de inox de serviço industrial, fogão industrial, liquidificador industrial, micro-ondas, espremedor de frutas industrial; processador de alimentos semi-industrial; geladeira câmara fria e um grupo composto por motor, gerador de energia e quadro de comando.

Sobre os investimentos na cidade, o prefeito Antônio Ângelo Garcia disse que o sentimento é de agradecimento e gratidão pela parceria com o Estado. “Só pedimos que Deus ilumine a caminhada do governador, que tem feito muito por Inocência. A população agradece essa dedicação. Inocência precisa muito deste apoio do Governo”.

Infraestrutura urbana

A cidade ainda recebeu do Estado a restauração funcional nas ruas dos bairros Bocaina, Jardim Pantanal, Jardim Bom Jesus, Centro, Jardim Alvorada e Jardim Cachoeira. As obras somam o Investimento R$ 14 milhões.

A revitalização da infraestrutura urbana da cidade contribui diretamente a população, que assim terá mais dignidade e qualidade de vida, com melhores condições onde vive e cuida da sua família. Na agenda ainda entregou obra do sistema de esgotamento da cidade e uma arena esportiva do programa “MS Bom de Bola”.

Durante evento na Câmara Municipal, o governador recebeu o título de Cidadão Inocenciense, em reconhecimento ao bom trabalho desenvolvimento no município. “Uma honra muito grande, só aumenta nosso compromisso, que é ter responsabilidade com cada cidadão da cidade. O sentimento é de pertencimento e vamos trabalhar para melhorar cada vez mais o município”, afirmou o governador.

Paranaíba

O governador aproveitou a oportunidade para vistoriar obras importantes do Estado na cidade de Paranaíba. Investimentos em educação e infraestrutura.

Ele conferiu in loco o andamento da reforma geral na Escola Estadual Manoel Garcia Leal, que atende 856 alunos. A reforma e ampliação da unidade vão garantir acessibilidade e readequações necessárias para o dia a dia escolar. Lá são investidos R$ 8,9 milhões com recursos próprios. O local ficará moderno e vai contribuir para um melhor aprendizado dos alunos.

“Acompanhar um pouco das obras e perspectivas dos investimentos em Paranaíba feitos pelo Governo do Estado. É uma região em plena ascensão. Temos quatro escolas estaduais na cidade que serão completamente restauradas, que juntas chegam a 20 milhões. Depois por meio da fibra óptica serão totalmente digitais. Escolas modernas e preparadas para o futuro”, afirmou Riedel.

Também visitou a obra de canalização dos córregos Estiva e Fazendinha, no valor de R$ 3,9 milhões. O projeto prevê a pavimentação asfáltica no entorno, para ajudar na logística e acesso da região.

A canalização contou com estudo técnico para avaliar as condições dos córregos, e assim melhorar o escoamento das águas pluviais, para combater inundações e ter um sistema de drenagem eficiente.

“Vamos dar sequência aos compromissos firmados com a cidade, no setor rodoviário e investimentos de infraestrutura urbana, que impactam diretamente na vida da população, ouvindo as demandas locais. O Estado não pode avançar se os municípios não avançarem e só pode se fazer isto com uma gestão municipalista”, completou.

O prefeito Maycol Queiroz destacou que além das obras em andamento, o município conta com o Estado para recapeamento de ruas da cidade, melhorias no aeroporto e novos acessos importantes ao setor industrial.