Ataques russos atingem Kiev durante visita do secretário-geral da ONU

Ataques russos atingiram Kiev nesta quinta-feira (28), durante a visita do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

“Nesta noite, os russos atacaram novamente a capital ucraniana com mísseis”, anunciou o prefeito na Telegram, fazendo referência a “dois ataques registrados no distrito de Shevchenkivskyi, uma área no centro da cidade”.

Duas fortes explosões foram ouvidas em Kiev, onde foi possível ver uma coluna de fumaça, enquanto ocorria a coletiva de imprensa do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do secretário-geral da ONU.

De acordo com relatos à ANSA, os mísseis atingiram uma área vizinha ao centro de Kiev. Policiais, militares e pelo menos duas ambulâncias foram para o local. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Em declaração no Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, classificou a ofensiva como um “ato de barbárie”.

“A Rússia atacou Kiev com mísseis de cruzeiro logo quando o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e o primeiro-ministro búlgaro, Kiril Petkov, visitam nossa capital. Por este ato hediondo de barbárie, a Rússia demonstra mais uma vez sua atitude em relação à Ucrânia, à Europa e ao mundo”, escreveu o chanceler.

Guterres chegou no país na noite de quarta-feira (27) e hoje visitou cidades dos arredores de Kiev, capital da Ucrânia, que foram palcos de possíveis crimes de guerra cometidos durante o período de ocupação russa.

Dois dias depois de ter se reunido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Guterres conheceu Borodyanka, Bucha e Irpin, localidades que ganharam notoriedade no mundo todo por causa de massacres contra a população civil.

Da AnsaFlash