Anny Espínola quer sinalização em cruzamento perigoso no Jardim Esperança

A vereadora Anny Espínola solicitou, por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 26 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, a realização da sinalização de trânsito para o cruzamento das ruas Itacaiúnas e Tapirapé, no bairro Jardim Esperança.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho com cópias aos secretários municipais André Messias Manosso (Obras e Urbanismo) e Marcelino Nunes de Oliveira (Segurança Pública e Trânsito).

“Esta indicação objetiva solicitar que sejam colocadas placas de sinalização de trânsito, visto que, no local o fluxo é intenso, veículos circulam em alta velocidade e a ausência de recursos para controlar a velocidade faz com que ocorram acidentes colocando em risco todos que passam no local. Diante do exposto, solicito que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”, afirmou Anny Espínola, justificando o pedido.