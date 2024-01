Após solicitação de Rogério Yuri, Vila Vargas recebe revitalização na sinalização da BR-163

Diante da renovação do contrato de concessão da rodovia BR-163, muitas foram as reclamações dos usuários no que tange a duplicação, a manutenção e a sinalização da via.

Assim como ocorreu no Bairro Bonanza, o vereador Rogério Yuri (PSDB) recebeu pedidos de moradores da Vila Vargas devido a insegurança causada pela deficiência de sinalização e redutores de velocidade.

Em sete de fevereiro de 2023, a necessidade de investimentos na sinalização por parte do executivo foi tema levado à tribuna pelo vereador Yuri.

Já quatro de dezembro do mesmo ano, o parlamentar apresentou uma indicação solicitando estudos para o aperfeiçoamento da sinalização de trânsito da BR-163, trecho de transpasse pelo distrito de Vila Vargas (Avenida João Eduardo Izidório), consubstanciado na possível implementação de faixas de pedestres elevadas e/ou na instalação de redutores de velocidade no citado trecho do distrito de Vila Vargas.

O documento foi encaminhado ao gerente de operação da CCR MS Via, Luiz Fernando de Donno, bem como ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT do estado de Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior.

“As medidas ora solicitadas são de extrema importância para garantir a segurança de motorista, ciclistas e principalmente dos pedestres do distrito de Vila Vargas. Os transeuntes locais são diariamente obrigados a cruzar pela Av. João Eduardo Izidório, trecho municipalizado da Rodovia BR-163. Esta extensão possui alto fluxo de veículos que ali transitam em velocidades elevadas. Nos horários de pico, atravessar o cruzamento em apreço é penoso e perigoso, e o intenso fluxo de veículos tem gerado sensação de insegurança para todos os transeuntes, haja vista a ocorrência de reiterados acidentes”, justificou o vereador.

Em sequência, no dia 18 de dezembro, a CCRMS Via comunicou a revitalização do trecho com instalação de 10 novas placas de velocidade, sendo duas educativas, além de nova pintura da sinalização na pista de rodagem e substituição de placas antigas, atendendo a indicação do parlamentar Rogério Yuri.

O trabalho, já em execução pela concessionária, levará melhores condições e mais segurança à comunidade que é cortada pela rodovia.