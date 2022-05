UFGD divulga ações e projetos na Ponta Agrotec, feira que acontece em Ponta Porã

De 5 a 7 de maio, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) estará representada em Ponta Porã pelo estande de apresentação de projetos organizado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) na Ponta Agrotec, evento promovido pelo Majestic Hall em conjunto com a Prefeitura de Ponta Porã. Em sua primeira edição, a feira foi criada para promover a integração entre empresas, produtores rurais e todo o ecossistema em torno do agronegócio nacional.

No estande estão os projetos desenvolvidos pela UFGD em Ponta Porã, evidenciando as ações das incubadoras. Hoje (05/05) estão presentes professores e alunos que são extensionistas do Centro de Desenvolvimento Rural do Itamarati, em iniciativa coordenada pela professora Juliana Carrijo, da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA).

Esse projeto busca conjugar esforços para a execução de ações de extensão, ensino e pesquisa no Assentamento Itamarati, dando continuidade às atividades desenvolvidas desde 2017, principalmente nas áreas de produção animal (piscicultura), produção vegetal (horticultura e culturas alternativas) e educação e gestão (capacitação de agricultores familiares, especialmente jovens). O projeto quer avançar nas etapas de produção de peixe, através de capacitações e de implantação de uma unidade demonstrativa de tanques rede, assim como, promover melhorias na produção de hortaliças. Também pretende estimular a participação e a permanência do jovem no campo, a partir de atividades de educação sobre produção animal e vegetal, e o interesse em cursos de gestão empreendedora.

Nesta sexta-feira, 06, será a vez da Divisão de Incubadoras ocupar o estande da UFGD. Ela é responsável pela gestão e pelo planejamento das três incubadoras da universidade – Incubadora Tecnológica e Empresarial (GDTec), Incubadora de Tecnologias Sociais e Solidárias (ITESS) e Incubadora de Grupos Culturais (EKOa) –, coordenadas pelo professor Mábio Silvan José da Silva. A Divisão de Incubadoras realiza, reúne e estimula projetos de cunho acadêmico, científico, cultural, tecnológico e social, no intuito de atrair a comunidade acadêmica e a sociedade civil para dentro da incubadora e de seus projetos.

No sábado (07/05), a UFGD será representada pela professora Zefa Valdivina (FCBA), que ministrará palestra na Ponta Agrotec: “Sementes crioulas e a segurança alimentar no agronegócio familiar”. A professora é uma das principais pesquisadoras do assunto e, inclusive, coordena a Feira de Sementes Crioulas de Juti, projeto que no ano de 2022 terá sua 16ª edição. Zefa Valdivina também é organizadora do Congresso Internacional de Sementes Crioulas e Agrobiodiversidades, que no ano de 2021 foi realizado de forma on-line por conta da pandemia de covid-19. As variedades crioulas representam a chave para os sistemas de base agroecológica e, de baixa utilização de insumos externos, são capazes de garantir o sustento e a segurança alimentar das famílias, promovendo a autonomia dos agricultores no uso da agrobiodiversidade. Em função dessa relevância, o assunto foi pautado na Ponta Agrotec, sendo um dos temas que fecha o último dia da feira em Ponta Porã.